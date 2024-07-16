أبرز معلومات عن مشروعات حياة كريمة ببنى سويف (إنفوجراف)

العديد من المشروعات تم تنفيذها فى محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة فى 66 قرية، ونرصد في الإنفوجراف التالي أبرز المعلومات عنها:

تشهد محافظة بنى سويف تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة فى مركزى ببا وناصر.

تتضمن المرحلة الأولى 66 قرية من إجمالى 225 قرية.

تستهدف المرحلة الأولى تنفيذ نحو 1616 مشروعا.

شملت المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف إنشاء 6 وحدت اجتماعية.

تم تنفيذ 24 مجمعا خدميا وزراعيا فى 12 قرية.

الانتهاء من تنفيذ 14نقطة إسعاف ضمن المبادرة.

فى مجال التعليم تم إنشاء 780 فصلا دراسيا فى 82 مدرسة.

فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى يتم إنشاء 6 محطات مياه و66 مشروع صرف صحى و8 محطات معالجة.

تنفيذ 65 برج شبكات محمول وتوصيل شبكة الألياف الضوئية.

يتم إنشاء 29 مركز شباب.