وكيل تعليم بنى سويف يناقش إيجابيات وسلبيات خطة الأنشطة الصيفية بالمدارس

بنى سويف هانى فتحى

عقد هانى عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف إجتماعا لمتابعة تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية بالمدارس بحضور الدكتور ربيع محمد محمد مدير عام الشؤون التنفيذية ، عادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية ، منال صالح موجه عام التربية الرياضية ، تقوى شاكر موجه عام التربية الموسيقية وذلك لمناقشة إيجابيات وسلبيات الفترة الماضية من تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية والعمل على تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات.

وخلال اللقاء طالب وكيل الوزارة بتكثيف المتابعة للتأكيد على تنفيذ الأنشطة طبقا للخطة الموضوعة موجها بضرورة الاستفادة من المواهب في مختلف المجالات وتكوين كورال المديرية وكذلك تكوين الفرقة النحاسية استعدادا للمشاركة في المناسبات القومية إلى جانب الاستفادة من إمكانات المركز الرياضي.