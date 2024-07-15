وفد نقابة الصحفيين الفلسطينيين يكرم رئيس تحرير اليوم السابع

كتب أحمد جمعة

كرم وفد نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مصر، اليوم الإثنين، الاستاذة علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع، لدورها في دعم القضية الفلسطينية وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي من خلال المواد التي تنشرها اليوم السابع في إطار تغطيتها المكثفة لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما في غزة والضفة الغربية.

اطلع وفد الصحفيين الفلسطينيين، الذي يضم سلمان بشير، أشرف الهور، فايق جرادة، رئيس تحرير اليوم السابع، على تفاصيل المعاناة التي يعيشها الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة، ودورهم في نقل حقيقة ما يجري هناك من جرائم حرب إلى العالم.



بدورها أكدت علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، على أهمية دعم الصحفيين الفلسطينيين لتأدية دورهم في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة للدور الكبير الذي تلعبه الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها الرسمية والشعبية في دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني.



وفد نقابة الصحفيين الفلسطينية يكرم رئيسة التحرير