وزير الشئون النيابية: الرئيس السيسى وجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

كتب الأمير نصرى

قال المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ جلسات اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة شهدت حوارا بناءً وليس نظريا، كما شاركت أحزاب مثل التجمع والإصلاح والتنمية والمستقلين والمصري الديموقراطي، وكلها أحزاب معارضة.

وأضاف "فوزي"، في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز": "كان هناك معارضة حقيقية، لكنها مسؤولة، فنحن نحترم بعضنا ولا نصادر على رأي بعض، ونحصل جميعا على الوقت الكافي حتى يفهم الجميع ما يقوله الآخرون".

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "بالنسبة إلى ملاحظات النواب في الجلسات والطلبات المتعلقة ببرنامج الحكومة، فإننا استمعنا إليها كلها ونقدر ونحيي كل من تقدم بها ونتفق مع ملاحظات كثيرة، والكل يطور من أفكاره، وغن كانت هناك معلومة غير واضحة أو ليست صحيحة، فإنه جرى إيضاحها، وأطلع رئيس مجلس الوزراء بشكل منتظم على مجريات المناقشات وكذلك السادة الوزراء، كل في اختصاصه".

وأكد المستشار محمود فوزي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في خطاب تكليف الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين ورعايتهم وتحسين الخدمات.

وأضاف "فوزي": "بالنسبة إلى إمكانية إجراء تعديلات في برنامج الحكومة في إطار توصيات اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، فإن الدكتور مصطفى مدبولي منحاز دائما للعلم ومصلحة المواطن، وأنا أثق تماما أنه يعمل ما يحقق مصلحة المواطن".

وحول ما إذا كانت هناك توصيات سيتم تنفيذها بصورة عاجلة على أرض الواقع، مثل إنشاء مدارس تكنولوجية ومصانع في الفترة المقبلة، في إطار التوصيات التي خرجت بها اللجان المشكلة، أوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "يجب الرجوع إلى الوزير المختص، ولكن ما ألمسه من المناقشات وردود الوزراء ان هناك استجابة وتفاعل إيجابي، وتوجيه من رئيس الوزراء للوزراء بالتعامل الجاد مع طلبات النواب".