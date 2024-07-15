اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يوليو 2024 11:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم يستجيب لمناشدة طالبتين من أوائل الدبلومات لتوفير منحة جامعية لهما

الإثنين، 15 يوليو 2024 08:22 م
وزير التعليم يستجيب لمناشدة طالبتين من أوائل الدبلومات لتوفير منحة جامعية لهما طالبتين من أوائل الدبلومات الفنية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استجاب الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناشدة الطالبتين دعاء إبراهيم من أوائل الثانوية الفنية تجاري، وسهيلة ياسر من أوائل الثانوية الفنية زراعي، للحصول على منحة تساعدهما على استكمال دراستهما الجامعية، حيث وجه الوزير الدكتور أيمن بهاء نائب الوزير للتعليم الفني بمخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير منحة دراسية باحدى الجامعات للطالبتين.

وكانت الطالبتان قد ناشدتا الوزير خلال استضافتهما ببرنامج "جروب الماميز" على قنوات مدرستنا للاحتفاء بتفوقهما، وكشفت كل منهما عن رحلتها مع التفوق رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي كادت تهدد مسيرتهما في فترة من الفترات.

وعقب مناشدة الطالبتين، أصدر الدكتور محمد عبداللطيف توجيهاته برعاية الطالبتين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على رعاية الموهوبين والمتفوقين، مؤكدا أن بابه سيظل مفتوحا دائمًا لأبنائه الطلاب من خلال وسائل التواصل المختلفة مع الوزارة.

 







وزير التربية والتعليم

توفير منح جامعية لطالبتين بالدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة