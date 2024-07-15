هيئة الزكاة الإندونيسية تقدم مساعدات لـ«بيت الزكاة» بـ100 مليون جنيه لإغاثة غزة

كتب لؤى على

تقدمت هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية (BAZNAS) بمساعدات إنسانية لـ«بيت الزكاة والصدقات» لدعم أهلنا في فلسطين، بقيمة 2 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 100 مليون جنيه)، حيث تم التسليم الرمزي لقيمة المساعدات لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بحضور رئيس مجلس إدارة BAZNAS RI الدكتور نور أحمد، ومستشار شيخ الأزهر، والمدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، الدكتورة سحر نصر؛ وذلك خلال زيارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، لإندونيسيا في ختام جولته بشرق آسيا.

وأكدت هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية (BAZNAS)، ثقته في بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف شيخ الأزهر، وللبيت خبرة كبيرة في التعاون الدولي مع العديد من المؤسسات الدولية.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن شكره وتقديره لـ BAZNAS على تعاونها مع «بيت الزكاة والصدقات»؛ قائلاً: «أتابع أنشطة BAZNAS عن كثب، وأقدر بشدة جهودهم، خاصة في مساعدة الطلاب الفلسطينيين في الأزهر، كما نقدم تلك المساعدات للطلاب الفلسطينيين في مصر خارج جامعة الأزهر».

ومن جانبه، أكد رئيس BAZNAS RI البروفيسور نور أحمد، على تقديره وامتنانه للحكومة المصرية وشيخ الأزهر لتعاونهم في مساعدة (BAZNAS) في توزيع المساعدات من الشعب الإندونيسي إلى فلسطين؛ قائلاً: «إننا نعرب عن امتناننا للمساعدات التي تم توزيعها على غزة حتى الآن حتى تحظى BAZNAS بثقة الشعب في إندونيسيا».

كما أعرب «كياي نور»، عن امتنانه لدور بيت الزكاة والصدقات حتى الآن في تشجيع للشعب الإندونيسي لمساعدة الشعب الفلسطيني، ونأمل أن يستمر هذا التعاون.

وأضاف أنه بهذه المناسبة قدمت (BAZNAS) مساعدات من الشعب الإندونيسي إلى فلسطين تبلغ قيمتها 2 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 100 مليون جنيه مصري)، وسبق أن قامت (BAZNAS) بتقديم مساعدات لـ«بيت الزكاة والصدقات» بقيمة 1.3 مليون دولار أمريكي، ليصبح إجمالي المساعدات حتى الآن 3.3 مليون دولار أمريكي.



شيخ الازهر و رئيس هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية