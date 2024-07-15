هذا النوع من الأطعمة يدمر العظام ويسبب الهشاشة ووهن العضلات.. احذره

كتبت مروة محمود الياس

الطعام هو البانى لعظامنا، المقوى لأجسامنا، المعزز لمناعتنا والقادر على التحكم في مدى تمتعنا بالصحة والسلامة من عدمها، بعض الأطعمة يمكن أن تساهم بشكل كبير في تعزيز صحتك ومناعتك، فالطعام الصحى لا يمكن أبدًا أن يضر جسمك أو عظامك، بال بالعكس يقويها ويزيد من قوتها، أما الطعام غير الصحى هو الخطر الأول على صحة وعضلات وعظام متناوله.

وفقًا لتقرير نشر في موقع "فيري ويل هيلث" الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض والغذاء، فإن هناك مجموعة من الأطعمة تساعد بشكل كبير على تدمير العظام، وإصابتها بالكثير من المشكلات، فهى تجعل العظام تدريجيًا عرضة لـ

الإصابة بهشاشة العظام وزيادة تهشمها وضعفها

الضعف العام خاصة في العضلات وقوة الأعصاب تصبح محدودة للغاية

آلام بالعظام والعضلات ملحوظ وظاهر

فقدان الكالسيوم الشديد من العظام ما يؤدى إلى تهشم العظام وهشاشتها

هذه الأطعمة هى النوعيات التي تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم، هذا المكون الخطير الذى لا يمكن للكلى أن تتعامل معه بسهولة، فتضطرب وظائفها تدريجيًا، ما يؤثر على نسب الكالسيوم وتتأثر العظام تدريجيًا، وينصح بعدم زيادة نسب الصوديوم في اليوم الواحد عن 2000 ملج، ومن أبرز وأهم هذه الأنواع من الطعام التي يجب تجنب تقنين تناولها لإضرارها بالجسم والعضلات والعظام:

اللحم الباردة أحد أهمو الأطعمة التي تحتوى على نسب عالية من الصوديوم

البيتزا والمعجنات بأنواعها

رقائق البطاطس والبسكويت

الإفراط في تناول الدواجن بأنواعها

البرجر الجاهز غير الصحى

الإفراط في تناول البيض والعجة بكميات كبيرة غير محسوبة

المكرونة الكثيرة