ملك الأردن يؤكد لرئيس وزراء بريطانيا ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة

كتب محمد شرقاوى

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني بن حسين هاتفيا لرئيس الوزراء البريطاني ضرورة حشد الدعم الدولي للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف ملك الأردن ضرورة حماية المدنيين ومضاعفة المساعدات الإغاثية لقطاع غزة وإيصالها بكل الطرق الممكنة، وحذر من خطورة توسع دائرة الصراع بالإقليم ويشدد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

