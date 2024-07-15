اليوم السابع
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مستشفى المسلة التخصصى بأسوان.. حقائق وأرقام تعرف عليها

الإثنين، 15 يوليو 2024 06:00 ص
مستشفى المسلة التخصصى بأسوان.. حقائق وأرقام تعرف عليها مستشفى المسلة التخصصى بأسوان
أسوان- صلاح المسن

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مستشفي المسلة التخصصي بأسوان من باكورة مستشفيات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، التي بدأ العمل بها في إطار التشغيل التجريبي، و"اليوم السابع" يقدم معلومات هامة عن المستشفى:

أولا: مستشفى المسلة التخصصى بأسوان، تقدم خدماتها الصحية المتخصصة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

ثانيا: مستشفى المسلة التخصصى بأسوان،  تقدم خدمة طبية متميزة خلال الـ 24 ساعة.

ثالثا: مستشفى المسلة التخصصى بأسوان بها تخصصات أمراض الجهاز الهضمى والكبد والباطنة والأطفال.

رابعا: الخدمات الطبية  بمستشفي المسلة يتم تقديمها على أيدى أمهر الأطباء والاستشاريين.

خامسا: يقدم الأطباء  خدماتهم من خلال العيادات الخارجية التى تستقبل المرضى طوال أيام الأسبوع، وأيضاً قسم الطوارئ .

سادسا: وحدة الغسيل الكلوى تقدم خدماتها  لأكثر من 7000 مواطن شهريًا بكفاءة وجودة ممتازة .

 







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