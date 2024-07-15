اليوم السابع
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الإثنين، 15 يوليو 2024 05:26 م
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محافظ كفر الشيخ يستمع لشكاوى وطلبات المواطنين بمدينة مسير ويوجه بسرعة حلها

الإثنين، 15 يوليو 2024 05:08 م
محافظ كفر الشيخ يستمع لشكاوى وطلبات المواطنين بمدينة مسير ويوجه بسرعة حلها محافظ كفرالشيخ يستمع لشكاوى وطلبات المواطنين بمدينة مسير
كفر الشيخ محمد سليمان

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التقّى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بعدد من المواطنين، خلال زيارته، اليوم الإثنين، لمدينة مسير، للتعرف علي طلباتهم ومقترحاتهم، بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد صلاح، رئيس مدينة مسير، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأصدر محافظ كفر الشيخ، تعليماته لرئيس مدينة مسير، بفحص جميع طلبات وشكاوى المواطنين، ووضع الحلول العاجلة لها وضرورة الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، والتعايش مع مشاكلهم، وتذليل جميع العقبات التي تواجههم والتواصل معهم ميدانيًا، وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة لهم.







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