محافظ كفر الشيخ يتلقى التهنئة من وفد الكنيسة لثقة رئيس الجمهورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، وفدًا من الكنيسة برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام عمله محافظًا لكفرالشيخ، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى نائب محافظة كفر الشيخ، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، والقس ياكوبس أسعد، راعي كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بغرب مدينة كفرالشيخ، وجورج سمير، وعادل عاطف منسقي الشؤون الدينية بمحافظة كفر الشيخ.

كم ما قدم وفد الكنيسة، التهنئة للدكتور عمرو البشبيشي، لتجديد ثقة رئيس الجمهورية، نائباً لمحافظ كفرالشيخ، متمنين لهما دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتهم الوطنية.

أكد محافظ كفرالشيخ، حرصه على تعزيز أواصر المحبة والترابط بين جميع أبناء المحافظة، حيث بحث مع الوفد العديد من الموضوعات فى مختلف المجالات، ودعم جهود الكنيسة فى خدمة المجتمع.