محافظ الدقهلية يحيل بعض العاملين بمستشفى السنبلاوين للتحقيق.. صور

الدقهليه شريف الديب

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بجوله مفاجئة بمركز ومدينة السنبلاوين، لتفقد القطاعات الخدمية والتأكد من مدى الالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين، حيث تفقد المحافظ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للتأكد من انتظام العمل في تنفيذ إجراءات التصالح وحسن استقبال المواطنين ، ووجه بتكثيف العمل في هذا الملف ومراجعة كافة الملفات المقدمة وسرعة الانتهاء من هذا الملف في اقل فترة زمنية ممكنه .

وتفقد اللواء مرزوق عدد من المخابز للتأكد من جودة الخبز ومطابقته للمواصفات وصرفه لمستحقيه ومدي التزام أصحاب المخابز باستخراج شهادات صحيه للعاملين داخل المخابز .

كما تفقد " المحافظ " الأسواق للتأكد من التزام البائعين بالإعلان عن الأسعار ومدي توافر السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة ومحاربة الغلاء ومنع استغلال المواطن البسيط ، ووجه بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع.

وتفقد اللواء مرزوق أيضا مستشفي السنبلاوين العام للتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمرضي والمترددين ، ومدي توافر المستلزمات الطبية والأدوية للمرضي ، بالإضافة إلي انتظام العمل داخل أقسام المستشفي ، وقرر إحالة عدد من العالمين بالمستشفي للتحقيق للمتغيبين والمقصرين في العمل ما بين ( أطباء وتمريض وإداريين ) مما يعوق عملية تأدية الخدمة الطبية للمرضي علي أكمل وجه.

كما تفقد المحافظ مستوي النظافة ووجه بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع ورفع نواتج التطهير ومخلفات الهدم من علي أحد الطرق الرابطه بين مدينة السنبلاوين وتمي الأمديد.

والتقى اللواء مرزوق بعدد من المواطنين للتأكد من مدي رضائهم عن الخدمات المقدمه في مختلف القطاعات الخدمية واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها .



جولة محافظ الدقهلية



زيارة مفاجئة من محافظ الدقهلية



محافظ الدقهلية خلال الجولة



زيارة مفاجئة من محافظ الدقهلية



زيارة مفاجئة من محافظ الدقهلية