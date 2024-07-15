محافظ الدقهلية: إجراءات سريعة للتعاقد مع المهندسين المطلوبين للعمل بمنظومة التصالح

الدقهلية- شريف الديب

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعا لاعضاء اللجنة الفنية المشرفة علي أعمال ملف التصالح بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وحضر الاجتماع الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة، و باسم الشريف مدير عام الادارة المركزية لمكتب المحافظ، وفكريه سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة ريهام أحمد والمهندسة مني فتحي المكتب الفني للمحافظ.

وخلال الاجتماع استمع اللواء"مرزوق" الي شرح عن أسباب التأخر في فحص ملفات التصالح والمقترحات اللازمة لتسريع العمل بالمنظومة، ووجه محافظ الدقهلية لسرعة تصفية كافة حالات التصالح التي إجتازت مراحل الفحص بالقانون 17، وحازت قبول اللجان وتستحق الموافقة علي التصالح واتمامه بجميع المراكز والمدن والأحياء علي مستوي المحافظة قانونا بعد مراجعة كل الوحدات والجهات الأمنية "الحماية المدنية" وجهات الولاية الأخري وعرضها للتوقيع عليها واصدارها وفقا للقانون 187 لسنة 2023.

ووجه اللواء "مرزوق"بسرعة اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة للتعاقد في اسرع وقت ممكن مع المهندسين المطلوبين للعمل بمنظومة التصالح علي مستوي المحافظة مشيرا لضرورة توزيع المهندسين للعمل بمنظومة التصالح بكل وحدة محلية وفقا لكثافة الطلبات بكل مركز ومدينة وحي لسرعة الانجاز.



وفي هذا الصدد كلف اللواء"مرزوق" نائب المحافظ والسكرتير العام بالاشراف التام علي اعمال منظومة التصالح والتأكد من تنفيذ كافة التعليمات الصادرة وتستهدف تحقيق النتائج المرجوه في ملف التصالح.

وطالب "المحافظ" بعرض النتائج يوميا للانجاز في ملف التصالح من خلال مدير عام مكتب المحافظ ، مع تحديد نسبة الانجاز في كل مركز ومدينة وحي.

والجدير بالذكر أن عدد اللجان القائمة بفحص طلبات التصالح 30 لجنة علي مستوي المحافظة يقومون بفحص الطلبات المقدمة من قبل المواطنين للتصالح علي بعض مخالفات البناء يتقدمون بها من خلال المراكز التكنولوجية علي مستوي المراكز والمدن والأحياء علي مستوي المحافظة، وأشار اللواء "مرزوق"ان عدد طلبات التصالح التي سبق تلقيها من المواطنين 164 ألف طلب بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أوضح السكرتير العام، أنه منذ 7مايو الماضي بدأ فتح باب تلقي طلبات التصالح للمواطنين الذين لم يسبق لهم التقديم من قبل والذين تم رفض طلباتهم من قبل طبقاً للقانون القديم وذلك من خلال المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظة البالغ عددها 21 مركز تكنولوجي يتم تلقي الطلبات من المواطنين وفقاً للمركز والمدينة والحي التابع لها واضاف انه يتم تسخير كافة الإمكانيات المادية والتكنولوجية لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تلقي الطلبات من المواطنين وسنبذل قصاري جهدنا كفريق عمل واحد من أجل سرعة تلقي الطلبات والانتهاء من فحصها ومراجعتها لتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين.