محافظ أسيوط: حملات ميدانية على القطاعات المختلفة بمركزى صدفا ومنفلوط

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إن الحملات الميدانية مستمرة على كافة القطاعات المختلفة ورفع الإشغالات والتعديات بالمراكز والأحياء لتخفيف الزحام عن الشوارع.

وأشار المحافظ، إلى أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة صدفا برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز قامت بحملة عامة للإشغالات والتموين والبيئة بالمركز والمدينة حيث شملت الحملة قريتي الدوير ومجريس، حيث أسفرت عن تحرير "8 محاضر تموين متنوع ، و10 محاضر اشغال طريق ، و 9 محاضر نظافة ، و8 محاضر صحة عدم حمل شهادات صحية ، و 2 محضر لمحلات إدارة بدون ترخيص"، فضلاً عن رفع الإشغالات من الشوارع والميادين ومصادرة المضبوطات، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الطريق.

كما شنت الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة منفلوط برئاسة محمد عبدالغني رئيس المركز، حملة متنوعة بقريتي نزة قرار وبني عديات، مما أسفر عن تحرير 21 محضرا متنوعا.



