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"لن ننسى".. "إكسترا نيوز" تعرض تقريرا عن مذبحة حافلة الأقباط في المنيا

الإثنين، 15 يوليو 2024 02:47 م
"لن ننسى".. "إكسترا نيوز" تعرض تقريرا عن مذبحة حافلة الأقباط في المنيا قناة إكسترا نيوز
إبراهيم حسان

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عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرا تليفزيونيا بعنوان "لن ننسى.. دماء أقباط مصر".

وذكر التقرير: "في السادس العشرين من مايو 2017، شهدت مصر مذبحة دموية أراقت دماء الأبرياء والسالمين من أبناء الوطن بعد هجوم إرهابي غادر على حافلة كانت تقل مجموعة من المصريين الأقباط، وكانوا في رحلة دينية من محافظة بني سويف إلى محافظة المنيا، وأثناء توجههم لزيارة دير الأنبا صموئيل بالظهير الصحراوي الغربي في المنيا، هاجمهم مجموعة من الإرهابيين المسلحين وأطلقوا على العُزل الآمنين وابل كثيف من الرصاص".

وتابع: "وبدلا من إتمام رحلتهم الدينية ارتقوا شهداء بعد أن غرقت جثامينهم في بركة من الدماء الطاهرة على طريق الدير، وأسقط الحادث الإرهابي الآثم 29 شهيدا و24 مصابا".

واختتم: "ولن ينسى المصريون جرائم جماعة القتل وسفك الدماء باسم الدين، وأن الدين من الإرهابيين براء".







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