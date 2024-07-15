كل ما تريد معرفته عن المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى الأمريكى 2024

وكالات

تستضيف ولاية ويسكونسون الأمريكية، الاثنين، المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى، الذى سيشهد اعتماد الحزب ترشيح الرئيس السابق دونالد ترامب رسمياً للسباق إلى البيت الأبيض المنتظر فى نوفمبر هذا العام.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر الذى يستمر 4 أيام، خطابات حماسية لكبار الجمهوريين وقياداتهم البارزة، مع تسليط الضوء أيضاً على موقف الحزب بشأن قضايا مثل الإجهاض والهجرة والاقتصاد.

أما الحدث اللافت سيتمثل فى كشف ترامب عن الشخصية التى ستتولى منصب نائب الرئيس فى إدارته إذا ما فاز فى الانتخابات.

وفى ما يلى كل ما تحتاج أن تعرفه عن المؤتمر الوطنى الجمهورى:

سيُقام المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى لعام 2024 خلال الفترة من 15 إلى 18 يوليو الحالي، فى مدينة ميلووكى بولاية ويسكونسن.

وهناك فرصة استراتيجية فى إقامة المؤتمر الوطنى الجمهورى فى ميلووكي، فويسكونسن هى ولاية حاسمة يتطلع كل من ترامب والرئيس جو بايدن إلى الفوز بها فى نوفمبر.

ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 50 ألف شخص، بما فى ذلك مئات الصحافيين من جميع أنحاء العالم.

وفى المؤتمر، سيختار مندوبو الحزب من جميع الولايات الـ50 والأقاليم الـ6 التابعة للولايات المتحدة، رسمياً، المرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس.

لماذا ميلووكى؟



لولاية ويسكونسون التى تستضيف المؤتمر خصوصية فى السباق الرئاسي، إذ فاز فيها ترامب بفارق ضئيل على منافسته هيلارى كلينتون فى انتخابات 2016، ثم فاز بايدن فى الولاية نفسها على ترامب بهامش صغير أيضاً عام 2020.

وتُعد ميلووكى أكبر مدن ويسكونسن، وهى واحدة من عدد قليل من الولايات المتأرجحة التى ستكون مهمة فى تحديد النتيجة الإجمالية لانتخابات نوفمبر.

وتُظهر استطلاعات الرأى العام تقارباً بين ترامب وبايدن فى ويسكونسن هذا العام.

ما هو جدول المؤتمر؟



سيكون لكل يوم من أيام المؤتمر "موضوعاً" محدداً، بحسب ما أعلنت حملة ترامب فى وقت سابق هذا الأسبوع، بحيث تُركز جميعها على شعار حملة المرشح الجمهورى "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

واختار الجمهوريون أن يكون موضوع يوم الافتتاح الاثنين هو "لنجعل أميركا غنية مرة أخرى"، فى حين سيحمل الثلاثاء شعار "لنجعل أميركا آمنة مرة أخرى"، بينما اختار المؤتمر للأربعاء موضوع "لنجعل أميركا قوية مرة أخرى"، أما الخميس، فسيكون موضوعه "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وأصدر المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى تقويماً رئيسياً مفصلاً، يتضمن قائمة بالأحداث طوال الأسبوع.

ومن المتوقع أن يُلقى ترمب خطاباً خلال ترشيحه فى الليلة الأخيرة من المؤتمر يوم 18 يوليو، على أن يتحدث المرشح لمنصب نائب الرئيس قبل ذلك بيوم.

لم يصدر المؤتمر الوطنى الجمهورى بعد جدولاً مفصلاً للمتحدثين، والذى غالباً ما يشمل قادة رئيسيين ونجوم صاعدين فى الحزب الجمهوري.

ومن المتوقع أن يتحدث العديد من المشاهير خلال فعاليات المؤتمر لدعم ترمب، بما فى ذلك النجمة التلفزيونية سافانا كريسلي، ورئيس UFC (الفنون القتالية المختلطة) دانا وايت، ومغنية الراب والعارضة أمبر روز، وفقاً لمصدر مطلع تحدث لشبكة ABC News.

وذكرت مصادر مطلعة أن السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترمب، على الأرجح ستكون حاضرة فى المؤتمر الجمهوري، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كانت ستلقى كلمة أم لا.

هل يمكن حضور الجمهور؟



المؤتمر الوطنى الجمهورى هو حدث معتمد، ما يعنى أنه غير مفتوح للجمهور العام.

وبالنسبة لقائمة المشاركين فى المؤتمر الجمهوري، تشمل المندوبين المعتمدين، والسياسيين، ووسائل الإعلام، والمتطوعين.

ورغم أن المشاركة ليس عامة، لكن يبقى المؤتمر فرصة للحزب الجمهوري، للحصول على الكثير من الدعاية المجانية وحشد المؤيدين فى جميع أنحاء البلاد.

وأفاد موقع "أكسيوس"، فى وقت سابق السبت، بأن أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهورى الذين يعارضون ترشح الرئيس الأميركى السابق دونالد ترمب للانتخابات الرئاسية المقبلة، يخططون للغياب عن حضور المؤتمر الوطنى للحزب الذى سينطلق الاثنين.

ما هو برنامج الحزب الجمهورى؟

خلال المؤتمر، ستصوت اللجنة الوطنية الجمهورية بالكامل للموافقة على برنامج الحزب لعام 2024.

وفى وقت سابق هذا الأسبوع، صوتت لجنة برنامج 2024 بأغلبية 84 صوتاً مقابل 14، لتبنى برنامج يخفف من اللغة بشأن قضية الإجهاض.

وانتقد نائب الرئيس السابق مايك بنس وغيره من المحافظين المناهضين للإجهاض البرنامج بسبب التغيير فى موقف الحزب من هذه القضية الشائكة.

ومن المقرر أن تصون اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى على البرنامج، الاثنين.