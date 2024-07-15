علاج ألم الكتف المتجمد وطرق الوقاية منه

كتبت فاطمة خليل

الكتف المتجمد، والمعروفة أيضًا باسم التهاب المحفظة اللاصق، هي حالة تسبب ألمًا شديدًا وتيبسًا فى مفصل الكتف، ما يؤدي غالبًا إلى انخفاض القدرة على الحركة، وفقًا للأبحاث فإنه يؤثر في المقام الأول على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا، ويمكن أن يكون للأكتاف المتجمدة تأثير عميق على الأنشطة اليومية ونوعية الحياة بشكل عام بحسب موقع تايمز ناو.

وفقًا للخبراء، فإن المرض يزداد سوءًا بمرور الوقت ويمكن أن يقلل بشكل كبير من نطاق حركة الكتف فكيف يمكن الوقاية منه؟.

أسباب الكتف المتجمد

عندما تصبح محفظة الكتف، وهي النسيج الضام الذي يحيط بمفصل الكتف أكثر سمكًا وأكثر إحكامًا، فإنها يمكن أن تسبب الكنف متجمدة. قد تؤدي ظروف معينة إلى تطور الأكتاف المتجمدة. هذا يتضمن:



1. مرض السكري:

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لديهم فرصة متزايدة للإصابة بأكتاف متجمدة. على الرغم من أن السبب الدقيق غير معروف، إلا أنه يُعتقد أن إجراء تعديلات على الكولاجين، وهو البروتين الذي يساعد في الحفاظ على شكل الأنسجة الضامة، أمر ممكن.

2. الجنس والعمر:

الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا هم الفئة المستهدفة الأساسية للإصابة بالكتف المتجمدة، والنساء أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة من الذكور. ويعتقد أن النساء أكثر عرضة للخطر بسبب التقلبات الهرمونية التي تحدث بعد انقطاع الطمث. يمكن أيضًا أن تكون الأكتاف المتجمدة أكثر شيوعًا في هذه الفئة العمرية بسبب انخفاض النشاط البدني والتغيرات المرتبطة بالعمر في الأنسجة الضامة.

3. الإصابة أو الجراحة:

تزداد فرصة الإصابة بالكتف المتجمد بسبب أي عملية جراحية حديثة أو تلف في الكتف. قد تتطور المتلازمة من تجميد الكتف الممتد بعد الجراحة أو الإصابة.

4. أمراض أخرى:

ترتبط الكتف المتجمدة أيضًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل مرض باركنسون، ومشاكل الغدة الدرقية، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

الوقاية من الكتف المتجمدة

1. علاج الحالات الصحية الأساسية: يجب إدارة مرض السكري ومشاكل الغدة الدرقية بشكل مناسب لأن ذلك يمكن أن يقلل من فرصة الإصابة بأكتاف متجمدة. بعد العلاج، تعد العلاجات وإجراء فحوصات منتظمة أمرًا بالغ الأهمية.

2. حافظ على حركة الكتف: يمكنك الحفاظ على نطاق حركة الكتف من خلال إعطائه تمارين منتظمة. يمكن أن تكون تمارين الكتف السهلة مثل تسلق جدار الأصابع ودوائر الذراع مفيدة.

3. العلاج الطبيعي لمنع الشلل لفترة طويلة في الكتف بعد الجراحة أو الإصابة، يجب عليك الالتزام بخطة العلاج الطبيعي. يمكن أن تساعد التمارين التي يتم إجراؤها تدريجيًا في منع التيبس وتساعد على حركة التعافي.

كيفية علاج الكتف المتجمدة؟

أهداف علاج الأكتاف المتجمدة هي تخفيف الألم وتحسين نطاق حركة الكتف.

1. الأدوية: يمكن أن يساعد الإيبوبروفين والأسيتامينوفين، وهما مسكنان للألم لا يستلزمان وصفة طبية، في تقليل الانزعاج والالتهاب. في بعض الأحيان، لعلاج الأعراض، يوصي الأطباء بحقن الكورتيكوستيرويد أو مسكنات الألم الأكثر شدة.

2. العلاج الطبيعي: لزيادة حركة الكتف، قد يقوم المعالج الطبيعي بوضع خطة تمرين مخصصة. تعتبر تمارين التقوية والتمدد جزءًا أساسيًا من هذا العلاج.

3. تقليل الالتهاب: إن تطبيق الحرارة على الكتف يمكن أن يساعد في استرخاء العضلات وتخفيف الألم. لتخدير المنطقة وتقليل الالتهاب، يمكن أيضًا استخدام الكمادات الباردة.

4. لتمديد وتوسيع محفظة الكتف، يتم حقن كمية كبيرة من السائل المعقم في مفصل الكتف أثناء علاج التوسيع المائي تعزيز نطاق الحركة.

5. بمساعدة الأقطاب الكهربائية المطبقة على الجلد بالقرب من المنطقة المصابة، يتعامل جهاز صغير يعمل بالبطارية يسمى تحفيز العصب الكهربائي عبر الجلد (TENS) مع التيارات الكهربائية ذات الجهد المنخفض. من خلال تحفيز الأعصاب ومنع إشارات الألم من الوصول إلى الدماغ، يمكن لهذه النبضات الكهربائية أن تساعد في تقليل الألم. ولتوفير المزيد من الراحة، قد يشجع التحفيز الكهربائي للعصب على إطلاق مسكنات الألم في الجسم، الإندورفين.

6. يمكن التفكير في إجراء عملية جراحية في الحالات الشديدة إذا لم ينجح أي علاج آخر. إن تحرير المحفظة الموجه بالمنظار المفصلي، حيث يتم قطع المناطق الضيقة من محفظة الكتف لتسهيل الحركة، هو الأسلوب الجراحي الأكثر شيوعًا للأكتاف المتجمدة.