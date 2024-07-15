صرف 219 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية.. تفاصيل

الدقهلية - شريف الديب

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه تم صرف مبلغ 219 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر يونيو على مستوى المحافظة، استفاد منها 793 أسرة.

وأضاف اللواء مرزوق، أن المساعدات تم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية، التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وفقًا للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم لها.

جاءت تصريحات اللواء مرزوق بناء على التقرير الذي عرضه الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والذي أوضح أن المساعدات تم صرفها لعدد من الحالات التي تعاني من الامراض المزمنة وحالات الاعاقة والمسنين ومساعدات زواج وحالات قليلة الدخل وملحة وحالتت مرضية.

ووجه محافظ الدقهلية، لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في كل شبر على أرض المحافظة والبحث عن هذه الأسر من خلال إدارات التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

هذا وقد وجه محافظ الدقهلية، الشكر والتقدير للدكتوره مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، علي جهود وزارة التضامن الاجتماعي المستمرة في نطاق محافظة الدقهلية لتقديم الخدمات الاجتماعية للاسر المستحقة بقري ومدن ومراكز المحافظة.

يأتى ذلك في إطار اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأسر الأولى بالرعاية بمحافظات مصر والعمل الجاد والمستمر لكافة اجهزة الدولة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني،وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.