صرف الدفعة 188 من قروض مشروعات شباب الخريجين بإجماليى126.7 مليون جنيه بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 188من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يونيو 2024 وذلك بإجمالى 900 ألف جنيه موزعة على 11 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال اللواء مرزوق، إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 29 شابا وفتاة ( 15 من الذكور-14من الإناث )وذلك لإقامة مشروعاتهم، وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 126.7 مليون جنيه استفاد منها 13401 شاب وفتاة منهم (6363 ذكور - 7038أناث) جاءت موافقة و تصريحات اللواء"مرزوق" بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد اللواء مرزوق على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، علي ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين لتعريف الشباب بها والتأكيد علي منحه القروض بدون فوائد لتمكين الشباب من اقامة مشروعات انتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك دعما لفكرة التشجيع علي العمل الحر.