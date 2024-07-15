زوار العلمين لإكسترا نيوز: كل حاجة متوفرة والمكان ساحر والشواطئ جميلة

كتب الأمير نصرى

رصد برنامج «العالم علمين»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية لما جبريل، آراء المواطنين في فعاليات وأجواء مهرجان العلمين في دورته الثانية.

وقالت إحدى السيدات: «كل شيء متوفر في المدينة، المكان ساحر والشواطئ جميلة للغاية، هذا العام أفضل من العام الماضي حيث فتحت العديد من الشواطئ، وكل أسبوع نحرص على زيارة العلمين».

وأضافت أخرى: «العلمين الجديدة جميلة، سواء الأبراج أو المول، وأول مرة أزور الشواطئ، والمدينة نظيفة للغاية والطقس جيد».

فيما عبرت طفلة عن سعادتها بزيارة العلمين الجديدة، قائلة: «العالم علمين وسعيدة بتواجدي في المدينة، البحر جميل وكل شيء، مدينة جميلة والمولات مميزة للغاية وأتسوق مع والدتي».

وأشار أحد الشباب أن الشواطئ خلابة في العلمين الجديدة، كما أن الممشى جميل»،

وأضاف أحد الزوار: «العلمين الجديدة من أحدث المدن الموجودة حاليا في مصر، وعلى نظام حديث للغاية، شيء عالمي».