رياضة كفر الشيخ تطلق منتدى القيادات الشبابية لبناء الوعى لدعم القيم الإيجابية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، منتدى القيادات الشبابية لبناء الوعى بمشاركة 100 شاب وفتاة بقاعة مركز شباب كفر الشيخ اليوم الإثنين، ضمن فاعليات صيف شبابنا، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن ورشة عمل اليوم التى عقدت بمركز شباب كفر الشيخ وأدارها الدكتور خالد مجاهد، أستاذ تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، تناولت دور المؤسسات فى تنمية الوعى لمكافحة الإدمان وتجنب آثاره المدمرة على الشباب والمجتمع ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" بمراكز الشباب والأندية الرياضية.

وتتجدد فاعليات صيف شبابنا بمراكز الشباب والأندية الرياضية حتى نهاية سبتمبر القادم، منتدى القيادات الشبابية، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ونظم فاعليات المنتدى فريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني بمشاركة منسقى البرلمان بمراكز شباب كفر الشيخ.