رئيس مياه المنوفية يشدد على الاهتمام بجودة المياه وأعمال الصيانة الدورية

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اجتماعاً مع رؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديري الأفرع التابعة لمتابعة منظومة العمل وخطط التشغيل والصيانة والحلول العاجلة للمناطق الساخنة، ومناقشة خطط التوسع فى تركيب عدادات المياه وتكثيف المرور الميداني علي المواقع التابعة للشركة.

وطالب، رؤساء الأفرع بضرورة المرور الميدانى علي مختلف المحطات التابعة للشركة وفقا لخطة عمل تستهدف الاهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة والحفاظ علي محطات الصرف الصحي تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد على ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال التشغيل والصيانة وأثناء تنفيذ المشروعات، وتأهيل العاملين بشكل مستمر علي تنفيذ خطط السلامة والصحة المهنية للحفاظ علي الأفراد والممتلكات.

وشدد علي ضرورة وضع آلية لضمان استدامة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق مع كافة الجهات لضمان انتظام التشغيل وتوفير المهمات والمعدات اللازمة لتأمين العمال وبيئة العمل، وضرورة تواجد مسئول السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل.

وأكد سعي الشركة في كافة المجالات للحصول علي مختلف الشهادات المعتمدة كشهادة الايزو وشهادات سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي وشهادات الإدارة الفنية المستدامة مما يعكس حرص الشركة علي تقديم أفضل خدمة للمواطنين .

وذكر: تسعي الشركة من خلال إداراتها المعنية لتقليل فاقد المياه والكشف عن التسرب سواء كان نتيجة التسريب والكسور فى الشبكات، أو نتيجة للتعدى على وصلات المياه، وتنفيذ حملات توعوية وتفعيل المشاركة المجتمعية لنشر الوعي لدى المواطنين بالاجراءات القانونية التى تتخذها الشركة جراء هذا الفعل.

ووجه، قطاع المعامل ومراقبة الجودة بضرورة المرور الميدانى علي المحطات التابعة للشركة وقياس نسبة الحديد الموجودة ومراقبة عمليات التشغيل والاهتمام بمآخذ المحطات والاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة بقطاع المعامل في تطوير منظومة العمل.

‏كما وجه رئيس الشركة، القطاع التجارى بالتوسع فى تركيب العدادات مُسبقة الدفع، وخاصة بالمقار الحكومية، ودور العبادة، ومراكز الشباب، وغيرها من الأماكن العامة، كما يجب وضع خطة لاستبدال العدادات المعطلة بعدادات مُسبقة الدفع، وتوفير أفضل السبل لخدمة العملاء وحل مشكلاتهم في أسرع وقت والإعلان عن مختلف الخدمات المقدمة للعملاء .