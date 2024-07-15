رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة: 39 مبنى خدميا تتنوع بين مدارس وحضانات وأسواق

كتبت هند مختار

خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بعدد من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحور منخفضى الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، أوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية حدائق العاصمة، أنه جار العمل على تكثيف الأعمال فى المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وتوفير الخامات اللازمة للبناء والتشطيب، والتنسيق مع شركات المقاولات لزيادة نسب الإنجاز فى المشروعات.

وفى هذا الإطار، أشار رئيس جهاز المدينة إلى الموقف الحالى لمشروعات الإسكان المختلفة بمدينة حدائق العاصمة، موضحا في هذا الصدد أن المدينة تقع في موقع متميز؛ حيث يحدها من الشمال خط سكة حديد القاهرة – السويس، ومن الجنوب طريق السويس الصحراوي مقابل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، ومن الشرق طريق وصلة أم قمر، ومن الغرب الطريق الدائرى الإقليمى، لافتا إلى أن المدينة تمتد على مساحة 29435.5 فدان، ونستهدف حجم سكان 2.6 مليون نسمة.

وفي ضوء استعراضه لموقف المشروعات بالمدينة، شرح عمار مندور أبرز معالم مدينة حدائق العاصمة، والمشروعات الاستثمارية المتنوعة بها، التي بدأها بالأراضي الاستثمارية التي تزيد على 5 أفدنة، والتى تم تخصيصها لإحدى الشركات لإقامة مشروع عمراني متكامل، بالإضافة إلى مشروع بيت الوطن الذي تم خلاله طرح 288 قطعة أرض على الموقع الإلكترونى فى نهاية 2023، بالمرحلة التاسعة، كما تم تخطيط 215 قطعة أخرى للطرح التكميلي.

وتطرق رئيس جهاز تنمية حدائق العاصمة إلى المنطقة الصناعية، فأوضح أنه تم عمل رفع مساحي جوي للمنطقة الصناعية بمساحة 5000 فدان، كما أنه جار إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية، بجانب دراسة الأعمال الاستشارية لتوصيل المرافق الرئيسية للمنطقة الصناعية، من خلال أحد المكاتب الاستشارية، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه يتوافر 66 قطعة بمساحة 2350 فدان أرض خدمية استثمارية )تجاري - إداري – تعليمي(، ومحددا على الخريطة المناطق المقترح تعظيم الاستفادة منها بالمرحلة الأولى من التنمية، والتي تشمل: المنطقة الصناعية، وقصر عباس حلمي الأول، والمنطقة الاستثمارية، وتخطيط مناطق خدمية.

وعقب ذلك، انتقل رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة إلى قطاع الإسكان، مستعرضًا فى هذا الصدد مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة؛ حيث أوضح أن إجمالى عدد الوحدات بالمدينة يصل إلى 100170 وحدة؛ منها 92802 وحدة بمحور محدودي الدخل، وتم الانتهاء منها وجار تسليم 38928 وحدة، بجانب 7368 وحدة بمحور متوسطى الدخل، وجار تنفيذها بمعدلات متقدمة.

وفى الإطار نفسه، عرض المهندس عمار مندور موقف المبانى الخدمية في المدينة الخاص بالإعلان العاشر، مؤكدًا أن عددها يصل إلى 39 مبنى خدميا؛ تتنوع بين مدارس وحضانات وأسواق ومخابز ومركز طبي ووحدة صحية وملاعب خماسية ومراكز شباب وموقف إقليمي ومجمع شرطي ومقر إداري، لافتا إلى أنه تم تشغيل عدد منها وجار تنفيذ المتبقى تباعا، أما مباني الإعلان الرابع عشر فيبلغ عددها 42 وتشمل: مدارس، وحضانات، وأسواق، ومخابز ومركز طبي وملاعب خماسية.

كما تناول مندور، خلال عرضه، موقف قطاع الطرق والمرافق في المدينة، ومصادر التغذية الحالية والمستقبلية بالمياه، فضلًا عن منظومة الصرف الصحي الحالية، وخطوط الصرف الحالية والدائمة، وكذا منظومة مياه الري الحالية والدائمة، بالإضافة إلى نطاق مشروعات المرافق الجارية بالمدينة ونسب إنجازها، ومنها مشروع تنفيذ مرافق البنية الأساسية (مياه الشرب – الصرف الصحي – الري – طرق) على مرحلتين الأولى والثانية بمنطقة 2350 فدانا شرق الدائري الإقليمى.

كما عرض رئيس الجهاز نطاق مشروعات الطرق الجارية بالمدينة ومحطات المرافق ونسب إنجازها، وموقف التغذية الكهربية لمدينة حدائق العاصمة.