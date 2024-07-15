خطوات التقديم للصف الأول الثانوى إلكترونيًا بالجيزة 2024/2025.. إنفوجراف

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، عن خطوات التقديم للصف الأول الثانوي، خاصة مع انطلاق التسجيل بداية من يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 يوليو 2024.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بدء التقديم للصف الأول الثانوي (مرحلة أولى) إلكترونيًا للعام الدراسي 2024/2025، مشيرة إلى أن التقديم للصف الأول الثانوي يتم إلكترونيًا من خلال الرابط الآتي: https://tansiksec.emis.gov.eg/?sfnsn=scwspwa#/auth/login،

على أن يتم التقديم بداية من الأربعاء الموافق 3 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، ثم يتم التقديم ورقيًّا لمن يتم قبوله من تاريخ 23 يوليو، وذلك بعد انتهاء امتحانات شهادة الثانوية العامة.

ويمكن للطلاب التقديم للصف الأول الثانوي باتباع الخطوات التالية:

1-الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

2- تسجيل الرقم القومي للطالب والكود الخاص به.

3- تسجيل البريد الإلكرتوني ورقم الموبايل وكلمة المرور الخاصة بالطالب والضغط على زر "تأكيد".

4- يتم الدخول على نظام التنسيق الإلكتروني من خلال شاشة الملف الشخصي وتظهر بها بيانات الطالب وتشمل (الاسم، والمدرسة، والإدارة التعليمية، والمديرية، والدرجة)، ثم يتم الضغط على زر "الدخول إلى التنسيق".

5- تظهر شاشة تتضمن أنواع التعليم التي يمكن للطالب أن يتقدم لها سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني.

6- الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن التنسيق.

7- الضغط على خريطة التنسيق.

8- الضغط على زر ملء الرغبات.

9- اختيار نوع التعليم الثانوي المناسب لمجموع الطالب وتحديد المديرية والإدارة والمدرسة.

10- الضغط على حفظ الرغبات.