حملة بايدن تعلن استئناف الدعاية الانتخابية يوم الثلاثاء

محمد جمال

أكدت حملة الرئيس الأمريكى جو بايدن استئناف الدعاية الانتخابية يوم الثلاثاء المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن، أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية بأن حملة الرئيس جو بايدن علقت دعايتها الانتخابية بعد إصابة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع حاشد فى بتلر بولاية بنسلفانيا.

وقال بايدن فى بيان له إن "هذا النوع من العنف لا مكان له" فى البلاد.

وأضاف بايدن فى تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "أصلى من أجل دونالد ترامب ومن أجل عائلته ومن أجل جميع من كانوا فى التجمع بينما ننتظر المزيد من المعلومات".

وأضاف: "لا مكان لهذا النوع من العنف ويجب أن نتحد كأمة واحدة لإدانته".

وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكى فى بيان، إن هناك تحقيقاً نشطاً فى واقعة إطلاق النار على تجمع انتخابى للرئيس السابق دونالد ترامب، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها.

وكتب أنتونى جوجليلمى رئيس الجهاز على منصة "إكس"، أن الخدمة السرية نفذت تدابير وقائية لحماية ترامب، مشيراً إلى أن الرئيس السابق فى أمان.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تلقى إفادة أولية عن واقعة إطلاق النار فى تجمع انتخابى لمنافسه الجمهورى دونالد ترامب.

وفى وقت سابق قال بايدن إنه لم يتم إطلاعه على واقعة إطلاق النار المشار إليها وذلك فى تصريح للصحفيين لدى خروجه من كنيسة فى ديلاوير.