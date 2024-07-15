اليوم السابع
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الإثنين، 15 يوليو 2024 05:36 م
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حصاد الوزارات.. وزير التعليم يناقش استعدادات وجاهزية المدارس للعام الجديد

الإثنين، 15 يوليو 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التعليم يناقش استعدادات وجاهزية المدارس للعام الجديد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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