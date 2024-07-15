حصاد الوزارات.. وزير التعليم يناقش استعدادات وجاهزية المدارس للعام الجديد

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير التعليم يناقش مقترحات وحلولا مقدمة من المديريات لمواجهة الكثافة الطلابية

وزيرة التضامن تصدر قرارا بتشكيل لجنة لتحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية

التعليم العالى: 91 كلية للحاسبات والذكاء الاصطناعى و10 مليارات جنيه للتحول الرقمى

وزير التعليم يناقش استعدادات وجاهزية المدارس على للعام الدراسي الجديد 2025

وزير الإسكان: مستهدف تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية الفترة المقبلة

وزير الإسكان: 1.5 مليون وحدة سكنية تم الانتهاء منها منذ 2014 وحتى الآن

وزير الرى يعرض برنامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة أمام مجلس النواب

وزير الأوقاف يتابع سير العمل بديوان عام الوزارة ويستمع لطلبات الموظفين