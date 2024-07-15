جو بايدن: لا يجب أن تتحول السياسة أبدا إلى ساحة للقتل

محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن فى كلمة له تعليقا على محاولة اغتيال دونالد ترامب، إنه ليس هناك أمر أكثر أهمية من توحيد صفوفنا، مؤكدا أن الديمقراطية تعنى عدم وجود أى تسامح مع العنف، وأشار بايدن أنه لا يجب أن تتحول السياسة أبدا إلى ساحة للقتل.

وأكد بايدن أن لغة الخطاب السياسى باتت حادة جدا، مضيفا أنه يجب أن تتم المناظرات الرئاسية بشكل سلمى.

وأضاف ترامب أن إصابة ترامب ليست خطيرة وأجريت معه اتصالا ولا نعرف حتى الآن دوافع منفذ العملية، مضيفا أنه لا يوجد في الولايات المتحدة أى نوع من العنف ضد مواطنينا وحان الوقت للتصالح.

وأكد بايدن "نؤمن بالحوار السلمى واتخاذ القرارات على أساس مبادئ دستورنا، وأن هناك من يؤجج التفرقة بين الأمريكيين ونحن قادرون على تحقيق الوحدة بيننا".