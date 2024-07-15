ترامب نقلا عن طبيبه: لو تغير وضع الرصاصة سنتيمترا واحدا لما كنت أتحدث الآن

محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب نقلا عن طبيبه إنه لو تغير وضع الرصاصة سنتيمترا واحدا لما كنت أتحدث الآن، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وغادر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب نيوجيرسى إلى ميلوكى لحضور المؤتمر الجمهورى، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وتستضيف ولاية ويسكونسون الأمريكية، الاثنين، المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى، الذى سيشهد اعتماد الحزب ترشيح الرئيس السابق دونالد ترامب رسمياً للسباق إلى البيت الأبيض المنتظر فى نوفمبر هذا العام.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر الذى يستمر 4 أيام، خطابات حماسية لكبار الجمهوريين وقياداتهم البارزة، مع تسليط الضوء أيضاً على موقف الحزب بشأن قضايا مثل الإجهاض والهجرة والاقتصاد.

أما الحدث اللافت سيتمثل فى كشف ترامب عن الشخصية التى ستتولى منصب نائب الرئيس فى إدارته إذا ما فاز فى الانتخابات.

يذكرأن، تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إطلاق نار أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وسُمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة.