تحصين 16848 رأس ماشية منذ بدء الحملة القومية للتحصين بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2024م، لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض.

هذا وقد اكد اللواء مرزوق على أن هناك تضافر لجهود كافة الاجهزة المعنية مع الوحدات المحلية لتقديم كل اوجه الدعم لانجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وأشار لاهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة للمبادرة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤووس الماشية لديهم للحفاظ عليها من الامراض وحمايتها.

هذا وقد اوضح اللواء مرزوق أنه تم منذ بدأ حملات التحصين يوم السبت الماضى 13 يوليو الجارى تحصين 16848رأس ماشية حتى الآن.

ومن جانبه اوضح الدكتور السيد الحسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أنه لاتوجد أى حالات إشتباه بمرض الحمى القلاعيه وحمى الوادى التصدع، وأن مايتم تحصينة من رؤوس الماشية يشمل الأغنام والأبقار والجاموس، واضاف أن الحملة تستمر وحتى الانتهاء من تحقيق المستهدف وأن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبه أسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحليه كما تقوم لجان الإرشاد بالمديريه بتوعيه المواطنين ضد الأمراض الوبائيه قبل التحصين.

وقال اللواء مرزوق أن حماية الثروه الحيوانيه والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا ،وأضاف أن الدوله تعمل على زياده الإنتاج الحيوانى لتلبية إحتياجات المواطنين وشدد "اللواء مرزوق" على ضرورة التوسع فى نشر التوعيه للمربين وتجار الماشيه بخطورة الأمراض الوبائيه على الحيوانات والتى تمثل فى حالة إنتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.