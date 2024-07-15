بولندا تغلق شاطئين بسبب مخاوف من تلوث المياه عقب حريق أحد الموانئ

وارسو (أ ش أ)

أمرت السلطات البولندية بإغلاق شاطئين بسبب مخاوف من تلوث المياه فى أعقاب اندلاع حريق بأحد المستودعات فى ميناء "جدانسك" شمالى البلاد.

وذكر (راديو بولندا) الناطق باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين، أن السلطات البولندية أغلقت شاطئي "برزينو مولو" و"برزينو هاليرا" ونصحت السكان بتجنب المنطقتين بسبب مخاطر تلوث المياه جراء الحريق، مضيفا أن قرار الإغلاق وحظر السباحة سيظل ساريا حتى إشعار آخر.

جدير بالذكر أن الحريق، الذي اندلع أمس في أحد المستودعات وانتشر ليغطي مساحة قدرها 6500 متر مربع، يشكل تهديدا جسيما حيث يتم تخزين مواد بلاستيكية وهيدروكربونية ومنسوجات.

وتمكن ما يقرب من مائة رجل من رجال الإطفاء في وقت سابق اليوم من احتواء الحريق ومنع انتشاره إلى المبانى الأخرى المجاورة.

ولا يزال السبب وراء نشوب الحريق، الذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات، قيد التحقيق.

