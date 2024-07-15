النائب العام ورئيسا "القضاء الأعلى واستئناف القاهرة" يزورون رئيس مجلس الدولة

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أجرى المستشار محمد شوقى النائب العام، والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، ولفيف من قادة النيابة العامة، اليوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر يوليو الجاري، زيارة إلى رئيس مجلس الدولة، وذلك بمقر المجلس.

وقدم النائب العام والوفد المرافق له، التهنئة لرئيس مجلس الدولة بمناسبة توليه مهام منصبه.

كما أعرب النائب العام عن تطلع النيابة العامة للتعاون الدائم مع مجلس الدولة في مختلف المجالات القانونية والقضائية، على نحو يحقق العدالة الناجزة.