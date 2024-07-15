الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى رجال القوات المسلحة بالمنطقة المركزية العسكرية

كتب زكى القاضى

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بنطاق المنطقة المركزية العسكرية وذلك بحضور الفريق أحمد فتحى خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار اللقاءات الميدانية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة.





بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عبد المعطى عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية أكد خلالها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية بكافة أسلحتها وتخصصاتها يجددون العهد لتقديم الغالى والنفيس وفق عقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن فوق أى إعتبار.

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، كما وجه التحية والتقدير للفريق أول محمد زكى مساعد رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية على ما قدماه من جهود مخلصة خلال فترة قيادتهم للقوات المسلحة ، مؤكداً أن رجال القوات المسلحة سيواصلون التضحية بكل غالى ونفيس من أجل الدفاع عن أمن مصر وإستقرارها ، وأن القوات المسلحة هى المدرسة العليا للوطنية وهى الحامى لعرين هذه الأمة ورجالها هم خيرة شباب مصر.

وأضاف أن القوات المسلحة ماضيةً بكل عزم وإصرار فى بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكاناتها القتالية والفنية فى كافة التخصصات لإمتلاك قوة رادعة لحماية السلام فى ظل ما تموج به المنطقة من صراعات وتحديات.

وأشار إلى مساهمة القوات المسلحة فى التنمية الشاملة للدولة وبناء مقومات الجمهورية الجديدة التى يتطلع إليها الشعب المصرى العظيم ، والتعاون مع كافة أجهزة الدولة فى استمرار تقديم الدعم الكامل والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة فى ظل الأزمة الحالية .

وفى نهاية اللقاء، أكد الفريق أول عبد المجيد صقر على الإهتمام بالتدريب الجيد والواقعى للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى العالى والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات وتعظيم الإستفادة منها، والإرتقاء بالمستوى المهارى والبدنى للفرد المقاتل والروح المعنوية العالية لتظل القوات المسلحة فى أعلى درجات اليقظة والإستعداد لتنفيذ أى مهمة تُسند إليها تحت مختلف الظروف.