اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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العلاقات الفرنسية الإيطالية وأثرها على أمن أفريقيا.. رسالة ماجستير بكلية الدراسات الأفريقية

الإثنين، 15 يوليو 2024 07:31 م
العلاقات الفرنسية الإيطالية وأثرها على أمن أفريقيا.. رسالة ماجستير بكلية الدراسات الأفريقية الباحثة

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حصلت الباحثة زينب حامد مصطفى رويحة على درجة الماجستير في العلوم السياسية بتقدير عام امتياز من كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة عن رسالة بعنوان العلاقات الفرنسية الإيطالية وأثرها على الأمن والاستقرار في أفريقيا منذ عام 2012.

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صورة جماعية بعد المناقشة


وتشكلت اللجنة من د. صبحي علي قنصوه أستاذ العلوم السياسية بالكلية ود. أحمد أمل محمد أستاذ العلوم السياسية المساعد بالكلية ود. شيماء محي الدين أستاذ العلوم السياسية المساعد بالكلية والحائزة على جائزة الدولة التشجيعية لعام 2024 ود. غزلان محمود عبد العزيز أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الاقتصاد والإدارة جامعة 6 أكتوبر.

وبعد مناقشة الباحثة من خلال اللجنة، تم إعلان منح الباحثة الدرجة العلمية بتقدير عام امتياز.

 

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بعد المناقشة

 







جامعة القاهرة

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

العلاقات الفرنسية الايطالية

افريقيا

علاقات افريقيا واوربا




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