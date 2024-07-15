الرئيس التركى ووزير الخارجية السعودى بحثا المستجدات الإقليمية والدولية

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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الذي يزور تركيا حاليا، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، فضلا عن استعراض العلاقات بين البلدين والشعبين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.



وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الأمير فيصل نقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للرئيس أردوغان، ولحكومة وشعب تركيا، وتمنياتهما لهما بالمزيد من التقدم والازدهار.



وفي السياق ذاته، بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في قصر "دولما بهتشه" بمدينة إسطنبول مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، العلاقات الثنائية وأوجه تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين.



وعقب ذلك، وقع الوزيران على بروتوكول معدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق بين حكومة السعودية وتركيا، بهدف دفع العلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.