اليوم السابع
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البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بالعاصمة الصومالية مقديشو

الإثنين، 15 يوليو 2024 10:20 م
البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بالعاصمة الصومالية مقديشو البرلمان العربى
بيشوى رمزى

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أدان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو، مساء أمس الأحد، وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.


وأعرب البرلمان العربي في بيان اليوم الاثنين عن تضامنه التام مع جمهورية الصومال الفيدرالية في هذا المصاب الأليم، ووقوفه مع الصومال وشعبه في حربه على الإرهاب، ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، مؤكدًا أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف أرواح الأبرياء لن يُثني الصومال عن مواصلة جهوده الحثيثة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.


وتقدم البرلمان العربي بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.







البرلمان العربى

الصومال

الإرهاب فى الصومال

هجوم إرهابى فى الصومال




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