البحريتان الصينية والروسية تجريان رابع دورية بحرية مشتركة

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أجرت البحريتان الصينية والروسية، اليوم الاثنين، رابع دورية بحرية مشتركة لهما في المناطق البحرية في الأجزاء الغربية والشمالية من المحيط الهاديء، ودخلتا منطقة محددة من بحر الصين الجنوبي أمسِ الأحد.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الدورية المشتركة، المخطط لها وفقا لجدول سنوي واتفاق متبادل بين البلدين، لا تستهدف أي طرف ثالث ولا عِلاقة لها بالأوضاع الدولية أو الإقليمية الراهنة، موضحة أن أسطول الدورية المشتركة يتكون من المدمرة الصاروخية الصينية (ينتشوان) والفرقاطة الصاروخية الصينية (هنغشوي) وفرقاطة روسية، كما انضمت سفينة الإمداد الشامل الصينية (ويشانهو) أيضا إلى الأسطول بغية توفير الإمدادات اللازمة.



وخلال الدورية، شارك الأسطول في تدريبات مثل إجراء عمليات تفتيش وهبوط المروحيات، ما عزز التفاهم المتبادل والصداقة التقليدية بين الجيشين، وحققت الدورية المشتركة أيضا أهداف تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وصقل القدرات القتالية، وتحسين الاستجابات الأمنية البحرية المشتركة، ما يرسى أساسًا متينا لتعميق وتحسين آلية الدوريات البحرية المشتركة بين الصين وروسيا ويعزز التعاون الودي والعملي بينهما.



وتعد هذه الدورية هي رابع دورية بحرية مشتركة بين الصين وروسيا منذ عام 2021.