الأمين العام للناتو: أوكرانيا تملك الحق فى مهاجمة أهداف عسكرية داخل روسيا

كييف (أ ش أ)

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، أن أوكرانيا لديها كامل الحق فى مهاجمة أهداف عسكرية داخل روسيا.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية الرسمية، اليوم الاثنين، عن ستولتنبرج قوله - في مقابلة مع برنامج أوكرانى - "إن حق أوكرانيا في مهاجمة أهداف عسكرية داخل روسيا، محدد بوضوح في القانون الدولي".. مضيفا "بما أن هذه حرب بدأتها روسيا ضد أوكرانيا، فإن الأخيرة لها الحق في الدفاع عن النفس، وهذا يشمل توجيه ضربات إلى أراضي المعتدي".

وأشار إلى أن عددا من دول الناتو فرضت قيودا على استخدام الأسلحة التي قدمتها لأوكرانيا، ولم تضع دول أخرى أي قيود على الإطلاق، موضحا أن البعض يخفف الآن قيوده، بسبب الأعمال العدائية التي تحاول روسيا تنفيذها أو تقوم بها بالفعل في منطقة خاركيف.

وأضاف أنه نتيجة للأعمال العدائية المستمرة، لا تزال القوات الأوكرانية تنفذ ضربات خلف خط المواجهة التقليدي ضد أهداف روسية تقع على الأراضي الأوكرانية.. لكن في حالة منطقة خاركيف، يكاد يكون خط المواجهة والحدود الروسية متطابقين، لذلك لا يمكن توقع أن أوكرانيا لن تهاجم المدفعية أو المطارات التي تقع على الجانب الآخر من الجبهة، وبالتالي الحدود.

وأعرب ستولتنبرج عن ترحيبه بقرارات الحلفاء في الناتو، والتي أتاحت إمكانية استخدام الأسلحة بشكل أوسع؛ لضرب هذه الأهداف.