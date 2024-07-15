اعرف شروط ومواعيد التقديم والمجموع المطلوب لمدارس التمريض بمحافظة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت إدارة التدريب والمدارس عن فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة بسوهاج للعام الدراسي 2025 /2024اعتباراً من الثلاثاء 2024/7/16 بالشروط التالية :

وكشفت إدارة التدريب عن شروط تنسيق تمريض وموعد التقديم، وشروط تنسيق تمريض سوهاج 2024 على أن يبدأ لتقديم من 16/7/2024

- أولا الشروط

1 - الحصول علي شهادة الإعدادية أو ما يعادلها دور أول لعام 2024 مع دراسة اللغة الانجليزية كلغة أولي أو ثانية

2 - أن يكون الطالب من أبناء سوهاج وحاصل علي الشهادتين الابتدائية والإعدادية ) بجميع مراحلهما ) منها .

3 - يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري علي حدة وبحد ادني من الدرجات طبقاً للاحتياج لكل مركز على حدة .

4 - لا يكون القبول نهائياً إلا بعد اجتياز اختبار الهيئة والقدرات تم الكشف الطبي والنفسي بشروطهم .

5 - اختبار كشف الهيئة تقديري ويرجع لرؤية اللجنة ولا يجوز الاعتراض على قرار اللجنة بعد انتهاء المناظرة .

6 . ألا يكون الطالب متزوج وألا يتزوج طوال فترة الدراسة وفي حالة المخالفة يتم فصل الطالب نهائياً من المدرسة.

7 - الحد الأدنى للطلاب بكل مركز يحدد طبقاً للإعلان المعلن بإدارة التدريب والمدارس وبصفحة مكتب تنسيق مدارس

8 - التمريض علي موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) ويتم النزول بالمجموع في حالة الاحتياج .

9 - إدارة التدريب وتنمية الموارد البشرية غير مسئولة عن توفير أماكن إقامة للطالبات .

10 - يلتزم ولي أمر الطالبة بتقديم ملف الطالبة في مدرسة أخري ( تربية وتعليم ) حتى لا تضيع فرصة التحاقها بتلك

المدارس في حال عدم قبولها بمدارس التمريض .

11- يلتزم الطلاب بالتفرغ للدراسة بالتمريض حيث لا يجوز ازدواجية الالتحاق بين مدارس التربية والتعليم ومدارس

التمريض وفي حالة ثبوت القيد بمدارس التربية والتعليم أثناء الدراسة يتم إنهاء القيد من مدارس التمريض .

12 - لا يجوز استرداد الملف في حالة عدم قبول الطالب

13 - يراعى قراءة الشروط والتعليمات كاملة وبالتفصيل في مظروف التنسيق وعلى صفحتنا على فيس بوك

14 - كما يتم نشر مراحل التقديم والحد الأدنى للدرجات بكل مرحلة على صفحتنا على فيس بوك مكتب تنسيق مدارس التمريض بسوهاج

www.facebook.com/nursing.so

تعليمات للتقديم



- تقديم الأوراق وسحب المظروف لجميع المراكز في مدرسة تمريض سوهاج بالثقافة - دار سلامة عبد الله

- يراعى الالتزام بالموعد المحدد لكل مجموع ولن يسمح بالتقدم بموعد قبله

- قيمة المظروف خمسين جنية تسدد بالفيزا ولا تسترد لأي سبب

- ولي الأمر هو الأب وفي حالة وفاته تصبح الأم، أو من لديه توكيل أو قرار وصاية أو حكم ولاية تعليمية التقديم يتم يدوياً - ولا يوجد تقديم بالنت

- المظروف ومحتوياته وجميع الأوراق المقدمة ( جميعها صور ( ملك لمكتب التنسيق ولا يجوز استردادها

- لاستلام المظروف يجب إحضار الآتي :

- صورة شهادة الميلاد والأصل للاطلاع ، صورة الابتدائية والأصل للاطلاع ، صورة الإعدادية

- صورة بطاقة ولي الأمر والأصل للاطلاع



شروط وضوابط التقدم لمدارس التمريض (1)



شروط وضوابط التقدم لمدارس التمريض (2)