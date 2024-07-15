اعتماد مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الجديد برئاسة عباس شومان

كتب لؤى على

اعتُمد تشكيل مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الجديد، برئاسة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، و الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نائبًا لرئيس مجلس ‏الإدارة، و وائل محمود بخيت، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.‏

ويضم التشكيل الجديد في عضويته: الدكتور عبد الدايم نصير، الأمين العام للمنظمة، ‏الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، و الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث ‏الإسلامية، و الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، ورئيس جامعة الأزهر ‏الأسبق، و الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتورة نهلة الحراكي.‏

كما توجه مجلس الإدارة الجديد برئاسة الدكتور عباس شومان، بالشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة السابق، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، و اللواء أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس الإدارة، على ما بذلوه من جهد في خدمة المنظمة ورسالتها ودورها في لمِّ شمل مئات الآلاف من خريجي الأزهر في جميع أنحاء العالم، وجعلها كيانًا مشتركًا لتعزيز العلاقات المتبادلة بينهم، ونشر منهج الأزهر الوسطي ومكافحة آفة الغلو والتطرف.