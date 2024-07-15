إزالة 14 حالة تعديات بمساحة 13 ألف م2 بأسوان ضمن الموجة الـ23.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بأسوان، بقيادة سيد مدنى، حملات متتالية استهدفت إزالة 12 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 12 ألف و621 م2 وذلك بنطاق قروى أبو الريش بحرى وخور أبو سبيرة.

شارك فى هذه الحملات القيادات الأمنية بمديرية أمن أسوان بمتابعة من اللواء مجدى سالم، وأيضاً نواب رئيس المدينة محمود بهاء وعلاء الدين ممدوح ومحمد ممدوح، وكذا رؤساء الأحياء والفنيين والعاملين مدعمين بالمعدات الثقيلة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وبالتوازى مع ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لحالة تعدى بمساحة 500 م2 داخل قرية الطوناب، حيث قام المتعدون بالبناء والتشوين.

وفى السياق، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بكوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، حالة تعدى على أراضى زراعية بقرية الرغامة غرب بالتنسيق مع مديرية الزراعة وذلك على مساحة 700 م2، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى.



إزالة التعديات على الأراضى بأسوان (1)



إزالة التعديات على الأراضى بأسوان (2)



إزالة التعديات على الأراضى بأسوان (3)



إزالة التعديات على الأراضى بأسوان (4)



إزالة التعديات على الأراضى بأسوان (5)