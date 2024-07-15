أكثر من 650 طلب لجوء من مواطنى الكونغو الديمقراطية إلى بلجيكا خلال 6 أشهر

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أعلن "فريدي روزمونت" المدير العام لمكتب الأجانب (الهيئة الفيدرالية المكلفة بتدبير شئون الهجرة) في بلجيكا والذي يزور حاليا عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا إن 650 مواطن كونغولى قدموا طلبات لجوء إلى بلجيكا وذلك في النصف الأول من عام 2024 .



وقال "روزمومت" في مؤتمر صحفي - نقل ذكر راديو "أكاب" الكونغولى مقتطفات منه - إن بلجيكا تتلقى في المتوسط ​​100 طلب لجوء من الكونغوليين شهريا.

ونصح المسئول البلجيكي الشعب الكونغولي بتجنب اللجوء إلى تجار طلبات اللجوء محذرا من الطلبات غير المبررة.. موضحا أن "أي شخص يحتاج حقا إلى الحماية سيحصل عليها. ومع ذلك، فإن العديد من المواطنين الكونغوليين لا يحتاجون إلى الحماية بالمعنى المقصود في اتفاقية جنيف. ربما يعانون من صعوبات اجتماعية واقتصادية ويبحثون عن حياة أفضل، لكن هذا لا يعتبر بمثابة لجوء. من المهم إعلام الجمهور بشكل صحيح بأن طلب اللجوء لأسباب خاطئة هو مضيعة للوقت والمال".



وأضاف "روزمونت" أن هذه الأموال يمكن استخدامها لبدء مشروع تجاري، وأختتم قائلا إنه فيما يتعلق بطلبات اللجوء في بلجيكا، فإن الكونغو الديمقراطية هي الدولة السادسة على مستوى العالم في القائمة .



يذكر أنه في عام 2023، تلقى مكتب الهجرة البلجيكي 1250 طلب لجوء من جمهورية الكونغو الديمقراطية.