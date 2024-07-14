وفد عسكرى من كازاخستان يزور معهد لتدريب القوات الخاصة الهندية

أ ش أ

أعلنت قيادة الجيش الهندى أن وفدا عسكريا من القوات الخاصة في كازاخستان قام بزيارة لمعهد لتدريب القوات الخاصة الهندية فى ولاية "هيماتشال براديش" الواقعة شمال الهند، وذلك في إطار العلاقات الودية بين البلدين.



وذكرت قيادة الجيش الهندي - في تدوينة على منصة "إكس" - أن الوفد الكازاخستاني يضم ستة أعضاء، وأنه زار معهد تدريب القوات الخاصة الهندية في منطقة باكلوه الكائنة بهذه الولاية، حيث شهد أنشطة التدريب في المعهد ومظاهر البنية الأساسية داخله، موضحة أن أعضاء الوفد حضروا أيضا عروضا عن مهارات القوات الخاصة الخاصة الهندية لتعزيز القدرات المشتركة والتعاون بين أفرادها.



وأشارت إلى أن زيارة الوفد لمعهد تدريب القوات الخاصة الهندية، تأتى فى إطار العلاقات الودية الدافئة بين الهند وكازاخستان.



جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى كان قد أجرى مؤخرا مباحثات هاتفية مع رئيس كازاخستان قاسم توكاييف، أكد خلالها الزعيمان إلتزامهما بمواصلة العمل معاً من أجل تعزيز الشراكات الاستراتيجية الثنائية بين البلدين.