وزير المالية النمساوى: اقتصادنا مستقر بحسب التصنيف الدولى

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أكد وزير المالية النمساوى ماجنوس برونر، أن وكالة التصنيف الائتمانى "مورنينج ستار" صنفت الاقتصاد النمساوى بالمستقر، وأوضح فى تصريحات أن هذا الاتجاه المستقر فى الاقتصاد النمساوى جاء بسبب المرونة فى الأزمات الأخيرة.



وأفاد بأن الجدارة الائتمانية للنمسا تعكس ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالى، وتقلبات الإنتاج المنخفضة نسبيًا.



وأضاف الوزير أن وكالة التصنيف تتوقع أيضًا أن تظل نسبة الدين الحكومي مستقرة على نطاق واسع نظرًا لظروف السياسة الحالية، لافتا إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية بشكل ملحوظ ووفقا لوكالة التصنيف، فإن هذا يرجع إلى تشديد السياسة النقدية وفي الوقت نفسه، تظل القدرة على تحمل الديون قوية.