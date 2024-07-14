اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يوليو 2024 03:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الاستثمار بمنتدى رجال الأعمال الصربي المصري: ملتزمون بدعم القطاع الخاص

الأحد، 14 يوليو 2024 12:20 م
وزير الاستثمار بمنتدى رجال الأعمال الصربي المصري: ملتزمون بدعم القطاع الخاص المهندس حسن الخطيب
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن انطلاق منتدى رجال الأعمال الصربي المصري يأتي في إطار العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، متابعا: "أؤكد على توطيد العلاقات بين مصر وصربيا والتي تتسم بالمرونة وزيادة الصادرات والتعاون الاقتصادي الكبير".

وأضاف خلال كلمته في انطلاق منتدي رجال الأعمال المصري الصربي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والرئيس الصربي  ألكسندر فوتشيتش عرضته قناة "اكسترا نيوز": "الدولة المصرية تدعم تعزيز الاستثمارات والقطاع الخاص.. والتزمت مصر بخلق بيئة تتسم بشمولية للاستثمار بجانب المرونة في تنفيذ المشروعات وإقامة المناطق الحرة".

وتابع وزير الاستثمار: "التزام مصر لدعم القطاع الخاص هو شيء مهم من أجل تعزيز المشروعات والشراكة بين القطاع العام والخاص وتوفير اهتماما رائعا بالاتفاقيات الحرة مع العديد من الدول".







المهندس حسن الخطيب

مصر وصربيا

منتدي الأعمال المصري الصربي

رئيس الوزراء

رئيس صربيا

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء المصرى

الرئيس الصربي

ألكسندر فوتشيتش

الشراكة بين مصر وصربيا

العلاقات التجارية بين مصر وصربيا

زيارة الرئيس الصربى لمصر

الاتفاقيات التجارية بين مصر وصربيا

اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة