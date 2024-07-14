ننشر مواقيت الصلاة الأحد 14/7/2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة



وقت صلاة الفجر 4:20 ص

موعد صلاة الظهر 1:01 ص

موعد صلاة العصر 37: 4

موعد صلاة المغرب 7:59 م

موعد صلاة العشاء 9:29

الإسكندرية



وقت صلاة الفجر 4:20 ص

موعد صلاة الظهر 1:06

موعد صلاة العصر 4:45

موعد صلاة المغرب 8:06 م

موعد صلاة العشاء 9:39 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:14

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد صلاة العصر 4:34 م

موعد صلاة المغرب 7:56 م

موعد صلاة العشاء 9:27 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ



وقت صلاة الفجر 4:16

وقت صلاة الظهر 12:49

موعد صلاة العصر 4:20 م

وقت صلاة المغرب 7:42 م

وقت صلاة العشاء 9:09 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان



وقت صلاة الفجر 4:32 ص

موعد صلاة الظهر 12:55 ص

موعد صلاة العصر 19: 4

موعد صلاة المغرب 7:43 م

موعد صلاة العشاء 9:06