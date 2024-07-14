محافظ بنى سويف يتفقد مجموعة من الأنشطة والفعاليات ضمن مبادرة "أنت الحياة"

بنى سويف - هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها ضمن مبادرة "أنت الحياة" ،في إطار المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ،ضمن محاور المبادرة التي تستهدف "بجانب لتحسين جودة الحياة في القري والريف، " بناء الإنسان المصري".

جاء ذلك خلال زيارته"اليوم" لقرية بنى عدى مركز ناصر ،لمتابعة فعاليات المبادرة،التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة، ويشترك في تنفيذها عدد من الجهات والمؤسسات منها: الصحة،الجامعة ، التضامن الاجتماعي، تعليم الكبار، الثقافة، مؤسسة مصر الخير، حيث رافق المحافظ _خلال الزيارة : السيد بلال حبش نائب المحافظ، ومن مؤسسة حياة كريمة كل من:العقيد مدحت زكريا، العقيد علاء حامد مدير مكتب المؤسسة ببني سويف،الدكتور محمد جبر المنسق العام لمبادرة حياة كريمة ببني سويف معاون المحافظ، الأستاذ محمد سيد المصرى نائب المنسق العام لحياةكريمة ببنى سويف، الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، الأستاذ على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، أسامة وليم مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببني سويف، أمل عزوز وكيل مديرية التضامن، هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية وعضو وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة ، ملاك لوندى من ثقافة بني سويف.

وتم تفقد حزمة من الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة ،بمدرسة بنى عدى الابتدائية المشتركة، والتي تضمنت تفقد سير العمل حيث شارك فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بتنظيم فصول لعقد امتحانات فوريةللدراسين وتسليم بعض شهادات محو الأمية،انشطة صندوق مكافحة الادمان،ندوات من الازهر الشريف،استخراج بطاقات الرقم القومى من خلال المجلس القومى للمرأه،ندوات توعية أسرية من خلال الرائدات الريفيات.

بجانب قيام مديرية التضامن بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة و مؤسسة مصر الخير لاستقبال عدد من السيدات الغارمات لدراسة حالاتهن ومساعدتهن وتقديم بعض الخدمات والدعم اللازم نظراً لظروفهن المادية والإنسانية،في حين نظم فرع ثقافة بني سويف، فعالية فنية وثقافية داخل سرادق كبير ، تضمنت فقرات فنية شعبية وعروض مسرحية وقصائد زجل وشعر

وأشاد محافظ بني سويف بمجهودات مؤسسة"حياة كريمة"وتعاونها المشترك مع أجهزة المحافظة لخدمة أبناء بني سويف في مختلف المجالات ،لافتا إلى أن المشروع الذي أطلقته القيادة السياسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"،يعد من المشروعات غير المسبوقة في التاريخ المصري المعاصر،حيث يستهدف إحداث تطوير شامل بالخدمات والمرافق الحيوية بجانب تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة،مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة تعد نافذة أمل لكل المصريين وأن مؤسسة حياة كريمة سند للمجتمع في مختلف الظروف والتحديات، موجهاً الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدنى على التعاون المثمر والدعم التام لأبناء بني سويف، وهو ما يعكس توجهات القيادة السياسية والدولة نحو الاهتمام بالمحافظة.