محافظ المنيا: التقدم لمدارس التمريض بدءًا من بعد غد الثلاثاء

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن فتح باب القبول بمدارس الثانوية الفنية للتمريض، للعام الدراسى 2024/ 2025 بدءاً من بعد غد الثلاثاء 16/7/2024 وحتى الأربعاء 24/7/2024، فى 12 مدرسة ( بنين - بنات) على مستوى المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القبول بمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسى القادم، سيتم على 4 مراحل متتالية تبدأ المرحلة الأولى بمجموع من 280 حتى 275، والمرحلة الثانية بمجموع 274.5 حتى 270، والثالثة من مجموع 269.5 حتى 265، والرابعة من 264.5 وحتى 260، مشيراً إلى أنه سيتم غلق باب القبول فور استكمال الاعداد المطلوبة التى يتم التصفية منها وفى حالة عدم استكمال الملفات والاعداد المطلوبة فى بعض المدارس يتم النزول بالدرجات.

وأوضح الدكتور مينا سمير، مدير إدارة التدريب والمدارس، أن القبول للدراسة بمدارس الثانوية الفنية للتمريض، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها مع دراسة اللغة الانجليزية كلغة أولى أو ثانية، وأن يكون المتقدم مصرى الجنسية من أبناء محافظة المنيا، مشيراً إلى أنه سيتم قبول أوراق المتقدمين لكل مركز إدارى على حده، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات التنسيق والاختبارات والكشف الطبى.



التقدم لمدارس التمريض



مدارس التمريض