محافظ الغربية: تكثيف الحملات التفتيشية بمراكز المحافظة وردع المخالفين

الغربية مصطفى عادل

أكد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطنين، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بأسعار السلع أو التهاون بأرواح المواطنين، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال أى مخالفات بمراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة والتى قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق، بقيادة اللواء محمد عنانى رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحلات الجزارة بحى ثان طنطا، حيث تم ضبط 46 كيلو لحوم ومصنعات لحوم و18 كيلو زيت طعام غير صالحين للاستهلاك الآدمى وتحرير 47 محضر بأسواق ومحال شهيرة.

وقامت مديرية الطب البيطرى بالاشتراك مع التموين بضبط 9 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمى بمطعم شهير للأسماك بحى ثان طنطا وعلى الفور تم إعدام الأسماك المضبوطة.

كما تم ضبط 25 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى بمحل شهير لبيع المشويات، وضبط 10كيلو لحوم مفرومه متبله بها سائل انفصالى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن ضبط 5كيلو لحوم مفرومه و4 كيلو سجق و١.٧لحوم قطع مشتبه فى صلاحيتها بسوبر ماركت شهير بحى ثان طنطا.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بضبط 18 كيلو جرام زيت طعام مجهول المصدر وبدون بيانات يستخدم فى تصنيع المأكولات بمطاعم شهيرة بحى ثان طنطا وتحرير 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحضر نقص وزن خبز عيش فينو بأحد المخابز السياحية بالحى.

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير 9محاضر مخالفة المادة 97 عدم وجود شهادة صحية و11 محضر نقص اشتراطات صحية مخالفة المادة 96، ومحضر اعدام 3 لتر زيت هالك وعدد اربع بلاغات غلق لوجود خطر داهم.

وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير ثلاث محاضر اعدام ثلاثة قطعة باتيه وإثنين علبه حلاوة وزن 500 جرام العبوه، 40 كيس توابل، 30 قطعة كيكه، وعدد خمسة محاضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء القانون ١لسنة 2017.

وطالبت محافظة الغربية، المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تخص السلع الغذائية، أو الخبز السياحى من حيث الجودة والصلاحية والمبالغة فى الأسعار أو عدم الإعلان عنها فى المخابز والمطاعم، مطاعم المأكولات الشعبية، والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التى يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.