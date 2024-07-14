محافظ الشرقية: إصلاح كسر بخط مياه الشرب بقطر 8 بوصة فى منيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب العمومي قطر 8 بوصه بشارع الشوادر بمنطقة هندسة الري بمدينة منيا القمح وإعادة توصيل مياه الشرب مره أخرى للمنازل.

وكان محافظ الشرقية فور تلقيه إخطاراً يفيد بحدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي بمنطقة هندسه الري بمدينة منيا القمح، وكلف علي الفور أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة توصيل المياه ورد الشيء لأصله وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية أوضح رئيس مركز ومدينة منيا القمح أنه على الفور تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنيا القمح والدفع بمعدات فرع الشركة والفنيين وتم الانتهاء من إصلاح الماسورة وشفط المياه من الشارع وإعادة رد الشيء لأصله وتوصيل المياه مره أخرى للمنازل.

بينما أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة إلى أن مسئولي فرع الشركة بمنيا القمح الصحي انتهوا من إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب والصرف الصحي بشارع الشوادر بمنطقة هندسة الري وتم التشغيل التجريبي للخط للتأكد من عدم وجود أي تسريب للمياه لافتا إلى أنه فور ورود أي اخطار بضعف أو تسرب للمياه يتم التحرك فوراً لإزالة أسباب أي شكاوي قد تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.