كامالا هاريس تعود إلى واشنطن بعد إطلاعها على حادث الهجوم على ترامب

أحمد علوى

تم إطلاع نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس على الحادث الأمني ​​الذي وقع خلال تجمع للرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لمكتبها، وهاريس في طريق عودتها إلى واشنطن العاصمة من محطة حملتها الانتخابية في فيلادلفيا.

أصدر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكى تشاك شومر بيانا بعد الحادث الذي وقع في تجمع للرئيس السابق ترامب ، قائلا: "أشعر بالرعب مما حدث في تجمع ترامب في ولاية بنسلفانيا وأشعر بالارتياح لأن الرئيس السابق ترامب في أمان. العنف السياسي ليس له مكان في بلادنا".

ومن جانبه أدان حاكم ولاية بنسلفانيا الديمقراطي جوش شابيرو العنف السياسي وقال إنه تم إطلاعه على الحادث في تجمع دونالد ترامب.

وقال شابيرو في تغريدة على موقع X: "إن العنف الذي يستهدف أي حزب سياسي أو زعيم سياسي أمر غير مقبول على الإطلاق".